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    33-летний Дринкуотер решил закончить карьеру

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    Экс-футболист сборной Англии Дэнни Дринкуотер сообщил, что решил повесить бутсы на гвоздь.

    Дэнни Дринкуотер
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    Дэнни Дринкуотер

    «Я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. Вероятно, это произошло уже давно, но я думаю, что пришло время официально объявить об этом сейчас. Я слишком долго находился в подвешенном состоянии — я хотел играть, но не получал возможности выступать на том уровне, на котором видел себя.

    Футбол был моей жизнью с тех пор, как я пришел в него в шесть или семь лет, но пришло время пожать ему руку и попрощаться с ним», — приводит Goal слова Дринкуотера.

    33-летний игрок ранее защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Лестера», «Рединга», «Челси» и других клубов.

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