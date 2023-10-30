33-летний Дринкуотер решил закончить карьеру

Экс-футболист сборной Англиисообщил, что решил повесить бутсы на гвоздь.

«Я хотел бы объявить о своем уходе из профессионального футбола. Вероятно, это произошло уже давно, но я думаю, что пришло время официально объявить об этом сейчас. Я слишком долго находился в подвешенном состоянии — я хотел играть, но не получал возможности выступать на том уровне, на котором видел себя.

Футбол был моей жизнью с тех пор, как я пришел в него в шесть или семь лет, но пришло время пожать ему руку и попрощаться с ним», — приводит Goal слова Дринкуотера.

33-летний игрок ранее защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Лестера», «Рединга», «Челси» и других клубов.