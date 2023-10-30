Ахметов: Матч с «Зенитом» не станет кульминацией первой части сезона

Полузащитник «Краснодара»поделился мыслями о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

«Кульминацией первой части сезона станет матч с "Зенитом"? Нет. Еще много игр. "Зенит" — наш главный соперник, но за каждого соперника дают три очка.

Смысл говорить о "Зените", если мы вдруг проиграем "Крыльям"? Пока ответственность не давит. Только середина сезона. Впереди много игр. Не берем на себя лишний груз», — цитирует Ахметова «Спорт-Экспресс».

29 октября «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура РПЛ. «Быки» потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата России.

Календарь и таблица РПЛ

Встреча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в Санкт-Петербурге 11 ноября.