Семин: «Краснодар» показал очень хороший футбол, но реализации явно не хватает

Экс-главный тренерпрокомментировал поражениеот(0:1).

«Парадокс! Это был один из лучших матчей по уровню игры для "Краснодара". Наверное, удача была на стороне ЦСКА, но армейцы заслужили эту победу, много боролись, выигрывали много единоборств, хорошо действовали в обороне, плюс блестящая игра Игоря Акинфеева. "Краснодар" показал очень хороший футбол, но реализации явно не хватает. Еще отмечу полузащитника ЦСКА Файзуллаева, очень мне он понравился. Матч — хороший, качественный», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (28).