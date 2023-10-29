Семин: «Краснодар» показал очень хороший футбол, но реализации явно не хватает

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Парадокс! Это был один из лучших матчей по уровню игры для "Краснодара". Наверное, удача была на стороне ЦСКА, но армейцы заслужили эту победу, много боролись, выигрывали много единоборств, хорошо действовали в обороне, плюс блестящая игра Игоря Акинфеева. "Краснодар" показал очень хороший футбол, но реализации явно не хватает. Еще отмечу полузащитника ЦСКА Файзуллаева, очень мне он понравился. Матч — хороший, качественный», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».
После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (28).