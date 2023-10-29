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    Реднапп раскритиковал состав «Манчестер Юнайтед» в преддверии игры с «Сити»

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    Английский тренер Гарри Реднапп рассказал, чего ждет от матче АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», который пройдет сегодня, 29 октября.

    Гарри Реднапп
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    Гарри Реднапп

    «Нынешнему "Манчестер Юнайтед" повезёт, если они финишируют близко к первой четвёрки, но даже это очень рискованный прогноз. На самом деле, я бы позволил себе зайти так далеко, чтобы сказать, что они продвинулись вперёд не дальше, чем во времена, когда команду тренировал Сульшер, но сколько миллионов клуб потратил с тех пор?

    Если бы "Сити" мог выбрать для себя кого-нибудь из состава "красных дьяволов", то скольких игроков он бы выбрал? Возможно, Маркуса Рашфорда, но только в его лучшей форме, в которой он был в минувшем сезоне. Кто помимо него? Никто. Бруну Фернандеш мог бы оказаться на скамейке запасных, но он точно бы не выходил в стартовом составе. Остальные футболисты "Манчестер Юнайтед" даже близко не подойдут "Сити".

    Я смотрю на "Юнайтед" и думаю: "Какой у вас план?". Они — очень, очень бледная тень некоторых команд, которые были у них на протяжении многих лет», — написал Реднапп в своей колонке в The Sun.

    Стартовый свисток в матче «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» прозвучит в 18:30 мск.

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