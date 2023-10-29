Нойер: Никогда не думал о завершении карьеры

Вратарь мюнхенской «Баварии»рассказал, собирается ли он повесить бутсы на гвоздь.

«Я никогда не думал о завершении карьеры. Нет, абсолютно нет. Были взлёты и падения, но у меня всегда оставалось желание вернуться на поле. Я здорово справился со всеми проблемами здесь, в клубе.

В данном вопросе будет важен ментальный аспект, произойдёт ли это или нет: я всегда так думал», — приводит слова Нойера в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

28 октября Нойер вышел на поле в матче Бундеслиги с «Дармштадтом 98». «Бавария» разгромила соперника со счетом 8:0.