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    Нойер: Никогда не думал о завершении карьеры

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    Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, собирается ли он повесить бутсы на гвоздь.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Я никогда не думал о завершении карьеры. Нет, абсолютно нет. Были взлёты и падения, но у меня всегда оставалось желание вернуться на поле. Я здорово справился со всеми проблемами здесь, в клубе.

    В данном вопросе будет важен ментальный аспект, произойдёт ли это или нет: я всегда так думал», — приводит слова Нойера в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

    28 октября Нойер вышел на поле в матче Бундеслиги с «Дармштадтом 98». «Бавария» разгромила соперника со счетом 8:0.

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