Мойзес: «Краснодар» — лидер не из пустого места

Защитникпрокомментировал поединок против(1:0).

«Краснодар» заслуживает быть лидером. Они проводят великолепный сезон. Но мы должны были сделать нашу часть. Мы играем дома. Все мы очень счастливы, что нам удалось победить.

Стычка с Кордобой? Я его просто успокаивал. Он с Сашей немного зацепился. Ничего против меня не было. По игре обсуждали моменты, всё естественно.

Я его уже знаю. Ему нравится говорить. Была очень интересная дуэль у нас. Он очень сильный игрок, я тоже. Но я ему желаю успехов. Я просто сделал сегодня свою работу. Что он говорит? Провокация своего рода. Давайте это оставим между мной и им. Подытожим, что это была лёгкая провокация.

ЦСКА повезло? «Краснодар» — лидер не из пустого места. У них хорошая игровая стратегия. Не случайно они лидируют. Конечно, они создали моменты во втором тайме. Возможно, это им улыбнулась сегодня удача, потому что у Агапова были хорошие моменты, у Облякова в конце был шанс«, — цитирует Мойзеса "Чемпионат".

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. "Краснодар" — на 1-й позиции (28).