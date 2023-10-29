ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону»
  • 10:30
    • Варламов стал третьей звездой игрового дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Модрич: Горжусь тем, что провел 500 матчей за «Реал»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Хавбек «Реала» Лука Модрич высказался о том, что он провел 500-й матч за «сливочных».

    Лука Модрич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Модрич

    28 октября «Реал» в гостях победил «Барселону» со счетом 2:1. Дублем отметился Джуд Беллингем.

    «Очень горжусь тем, что так много раз представлял этот клуб. Достичь такой цифры в "эль класико", одержав победу в нём, я и не могу просить о большем.

    Я очень рад, что достиг этой цифры в величайшем клубе в истории. Я пока не осознаю, чего добился в этом клубе. Это большое число. Эти цифры воодушевляют меня, потому не многим игрокам удавалось их достичь», — приводит слова Модрича Marca.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» шокирует «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Не стоит ждать тут много голов
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ноттингем Форест»?
  • «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры