Модрич: Горжусь тем, что провел 500 матчей за «Реал»

Хавбек «Реала»высказался о том, что он провел 500-й матч за «сливочных».

28 октября «Реал» в гостях победил «Барселону» со счетом 2:1. Дублем отметился Джуд Беллингем.

«Очень горжусь тем, что так много раз представлял этот клуб. Достичь такой цифры в "эль класико", одержав победу в нём, я и не могу просить о большем.

Я очень рад, что достиг этой цифры в величайшем клубе в истории. Я пока не осознаю, чего добился в этом клубе. Это большое число. Эти цифры воодушевляют меня, потому не многим игрокам удавалось их достичь», — приводит слова Модрича Marca.