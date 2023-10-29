«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:3, обзор голов

разгромил(3:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче «горожане» забили на 26-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота «красных дьяволов» и форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанн уверенно пробил с точки.

На 49-й минуте все тот же Холанн сделал дубль. Форвард после классной передачи от партнера оказался перед воротами и забил гол ударом под перекладину — 2:0.

Уже на 80-й минуте «горожане» сделали счет разгромным. Все тот же Холанн навесил в штрафную, а Фил Фоден головой отправил мяч в ворота. Без шансов для голкипера соперника.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:3 Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (пенальти) (26'), 0:2 Эрлинг Холанд (49'), 0:3 Филип Фоден (80') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Джонни Эванс, Виктор Линделёф (Серхио Регилон, 74'), Скотт МакТоминай, Софьян Амрабат (Мэйсон Маунт, 46'), Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен (Антони, 86'), Маркус Рашфорд (Антони Марсьяль, 86'), Расмус Хёйлунн (Алехандро Гарначо, 74') Манчестер Сити: Эдерсон, Джон Стоунс, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Джек Грилиш (Жереми Доку, 87'), Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес (Матео Ковачич, 87'), Филип Фоден Предупреждения: Андре Онана (26'), Софьян Амрабат (42'), Филип Фоден (42')

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 8-й позиции (15).