начнут матч в 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 29.10.2023.

Последний матч между собой: Ливерпуль — Ноттингем Форест 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.54 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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