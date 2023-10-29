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    Канчельскис: Я с «МЮ» ни разу не проиграл в манчестерском дерби

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, чем интересна АПЛ.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «За "Юнайтед" я ни разу не проиграл в дерби, но играет же вся команда. Не один же я выходил на поле. Настрой клуба и всех футболистов влияет на результат. Так получилось.

    Чем интересна АПЛ и почему её все смотрят — играют все 90 минут, несмотря на результат. Даже когда мы вели 4:0, играть нужно было до конца. Казалось бы, куда при таком счёте бежит команда противника? Что они хотят? Вот побежал их левый защитник, а ты — нет — получишь нагоняй от тренера. Тебе тоже надо бежать! Всё просто и очевидно.

    Я про себя задавался вопросом: "Ну куда ты бежишь, если проигрываете 0:4? Вы же не забьёте за 10 минут четыре". Но у них в крови играть до конца. В 1994-м тоже можно было на 3:0 закончить, но играли все 90 минут. "Сити" сопротивлялся до конца, несмотря на счёт», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

    Андрей Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год. За время выступления в составе красных россиянин принял участие в шести дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» — пять побед и одна ничья. Канчельскис завершил карьеру в 2007 году.

    Календарь и таблица АПЛ

    29 октября, в пятницу, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в рамках 10-го тура АПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Начало матча — в 18:30 мск.

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