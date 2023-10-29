Гвардиола: Эрлинг — машина, он невероятен

Главный тренервысказался об игрев поединке против(3:0), в котором норвежец сделал дубль.

«О чем говорил с Холандом после первого тайма? Обсуждали его момент, когда Онана сделал сэйв на последней минуте. У меня было такое ощущение, что ему стоило сделать лишь одно касание мяча, а не продолжать атаковать.

Но Эрлинг — машина. Он забил два гола, а мог забить четыре. Он невероятен. С ним мы чувствуем себя увереннее. Рад, что он у нас есть», — цитирует Гвардиолу BBC.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 8-й позиции (15).