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    Гвардиола: Эрлинг — машина, он невероятен

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре Эрлинга Холанна в поединке против «Манчестер Юнайтед» (3:0), в котором норвежец сделал дубль.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «О чем говорил с Холандом после первого тайма? Обсуждали его момент, когда Онана сделал сэйв на последней минуте. У меня было такое ощущение, что ему стоило сделать лишь одно касание мяча, а не продолжать атаковать.

    Но Эрлинг — машина. Он забил два гола, а мог забить четыре. Он невероятен. С ним мы чувствуем себя увереннее. Рад, что он у нас есть», — цитирует Гвардиолу BBC.

    После этого матча «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 8-й позиции (15).

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