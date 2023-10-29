ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону»
  • 13:18
    • Севикян, Кухарчук, Нобоа в запасе на матч «Пари НН» — «Сочи»
    Все новости спорта

    Гюндоган: Перешел в «Барселону» не для того, чтобы проигрывать такие матчи

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    Хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о поражении от «Реала» в матче Ла Лиги. Игра состоялась 28 октября.

    Илкай Гюндоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илкай Гюндоган

    Сине-гранатовые уступили дома со счетом 1:2.

    «Мы должны демонстрировать больше эмоций, когда проигрываем и когда знаем, что можем играть лучше. В определённых ситуациях на поле нам нужно действовать эффективнее, но мы этого не делаем.

    Я перешел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи или позволять появляться подобным проблемам. Как игрок-ветеран, я также несу ответственность за то, чтобы не допустить появления таких проблем в команде», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» шокирует «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Медведев накажет Синнера в финале?
  • Медведев — Синнер. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Не стоит ждать тут много голов
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры