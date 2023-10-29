Гюндоган: Перешел в «Барселону» не для того, чтобы проигрывать такие матчи

Хавбек «Барселоны»высказался о поражении от «Реала» в матче Ла Лиги. Игра состоялась 28 октября.

Сине-гранатовые уступили дома со счетом 1:2.

«Мы должны демонстрировать больше эмоций, когда проигрываем и когда знаем, что можем играть лучше. В определённых ситуациях на поле нам нужно действовать эффективнее, но мы этого не делаем.

Я перешел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи или позволять появляться подобным проблемам. Как игрок-ветеран, я также несу ответственность за то, чтобы не допустить появления таких проблем в команде», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.