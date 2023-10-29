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    Алекс Фергюсон — о Бобби Чарльтоне: Он был моей опорой в «МЮ»

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    Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вспомнил о роли недавно умершего сэра Бобби Чарльтона в его назначении наставником манкунианцев.

    Алекс Фергюсон
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    Алекс Фергюсон

    «Мои деловые отношения с ним начались, когда я был наставником "Абердина", а Бобби — исполняющим обязанности тренера "Манчестер Юнайтед", который искал нового главного тренера.

    Руководители "Юнайтед" приехали на встречу со мной в Глазго и спросили, каково моё видение этой роли. Я сказал, что буду придерживаться того же подхода, что и в "Абердине", стремясь развивать весь клуб, а не только команду, и что делать это буду за счёт развития молодых игроков.

    Пока я объяснял это, я увидел, как Бобби подтолкнул одного из других руководителей и сказал: "Это то, чего мы хотим". Он принял решение. С этого момента он стал для меня опорой», — цитирует Фергюсона Daily Mail.

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    • Сэр Алекс Фергюсон был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом АПЛ, пять раз выигрывала Кубок Англии, два раза побеждала в Лиге чемпионов (1998, 2008).

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