Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэрвспомнил о роли недавно умершего сэрав его назначении наставником манкунианцев.

«Мои деловые отношения с ним начались, когда я был наставником "Абердина", а Бобби — исполняющим обязанности тренера "Манчестер Юнайтед", который искал нового главного тренера.

Руководители "Юнайтед" приехали на встречу со мной в Глазго и спросили, каково моё видение этой роли. Я сказал, что буду придерживаться того же подхода, что и в "Абердине", стремясь развивать весь клуб, а не только команду, и что делать это буду за счёт развития молодых игроков.

Пока я объяснял это, я увидел, как Бобби подтолкнул одного из других руководителей и сказал: "Это то, чего мы хотим". Он принял решение. С этого момента он стал для меня опорой», — цитирует Фергюсона Daily Mail.

Сэр Алекс Фергюсон был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом АПЛ, пять раз выигрывала Кубок Англии, два раза побеждала в Лиге чемпионов (1998, 2008).