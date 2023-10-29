начнут матч в 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге, 29.10.2023.

Последний матч между собой: Урал — Динамо 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Динамо»).

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