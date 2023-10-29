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    ЦСКА — Краснодар смотреть онлайн

    29.10.2023 в 19:30 начнется матч в российской футбольной Премьер-лиге ЦСКА — Краснодар

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    ЦСКА и Краснодар начнут матч в 19:30 в российской футбольной Премьер-лиге, 29.10.2023.

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    Последний матч между собой: Краснодар — ЦСКА 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЦСКА» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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