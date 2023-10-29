В 17:30 29.10.2023 Айнтрахт Ф и Боруссия Д начнут матч в футбольной Бундеслиге.

Айнтрахт Ф — Боруссия Д

Последний матч между собой: Боруссия Д — Айнтрахт Ф 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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