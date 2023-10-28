Хави о матче с «Реалом»: Думаю, что если кто-то и должен был победить, так это мы

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 10-го тура Примеры с(1:2).

«Мы доминировали в течение 60 минут, и, когда ты не забиваешь второй гол, "Реал" делает такие вещи. Нам нужно пять или шесть голевых моментов, чтобы забить один мяч, а "Реал" забивает тебе, имея два или три шанса. Нам не хватило эффективности, но мы заслуживали победу.

Это футбол, но на этом ничего не заканчивается. Нужно набраться терпения и продолжать работать. Мы провели отличный матч. У нас были голевые моменты. Сегодня все решила эффективность.

Результат разочаровывает. Мы не были бы довольны даже ничьей. Мы играли на победу и в игре сделали шаг вперед.

Думаю, что если кто-то и должен был победить, так это мы. Когда ты прощаешь "Реал", он в итоге наказывает тебя», — приводит слова Хави Relevo.

После поражения от «Реала» «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе. В следующем матче подопечные Хави сыграют 4-го ноября с «Реал Сосьедадом».