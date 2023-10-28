«Разочарование». Тер Штеген — о поражении «Барселоны» в Эль-Класико

Голкипервысказался о поражении своей команды в матче 10-го тура испанской Примеры с(1:2).

«Разочарование… Мы провели хороший матч, находились в неплохой форме до игры. Нужно всегда помнить, что такой команде, как "Реал", не нужно много моментов, чтобы забить. И они это доказали в очередной раз.

Я не оцениваю футболистов команды соперника. Единственное, что могу сказать: Беллингем забил два гола и полностью изменил результат игры для "Реала", — приводит слова тер Штегена Marca.

После поражения от "Реала" "Барселона" занимает 3-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе. "Сине-гранатовые" отстают от "сливочных" на 4 балла.