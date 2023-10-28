Семак: До игры у Клаудиньо болела голова и по ходу матча ему становилось хуже

Главный тренеррассказал о состоянии здоровья полузащитника команды

Бразилец покинул поле на 65-й минуте матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«Он почувствовал себя плохо. До игры у него болела голова, но он в целом готов был играть. По ходу матча ему становилось хуже, и в концовке уже он попросил, чтобы мы его заменили. Мы это сделали, наверное, это связано с его самочувствием. Хотелось ему сыграть как можно больше, но состояние его не позволило. Дай Бог, чтобы с ним не было ничего серьезного», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.