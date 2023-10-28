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    Модрич: Сегодняшняя победа — проявление ДНК мадридского «Реала» в чистом виде

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    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями от победы своей команды в матче 11-го тура чемпионата Испании над «Барселоной» (2:1).

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Это был отличный день для нас! Не могу объяснить, что происходит с Беллингемом. Он приехал сюда недавно, но у всех возникает ощущение, будто он играет за нас уже давно.

    Все довольны его игрой, его характером и человеческими качествами. Это не совпадение, что он так хорошо адаптировался. Он первоклассный парень, необычный талант. Мне кажется, что даже он не верит в те голы, которые забивает. Теперь ему нужно будет постараться держать подобный уровень.

    Сегодняшняя победа — проявление ДНК мадридского "Реала" в чистом виде. Мы все счастливы. Это очень важная победа», — приводит слова Модрича Marca.

    «Реал» захватил лидерство в Примере. Мадридский клуб набрал 28 очков в 11 турах. «Барселона» располагается на 3-й позиции с 24 баллами.

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