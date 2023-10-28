29 октября в 18:30 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». За ходом встречи 10-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» идет восьмым в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 9-ти встречах. «Красные дьяволы» еще ни разу не играли вничью со старта сезона — пять побед и четыре поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 11:13.

«Манчестер Юнайтед» выиграл в трех из четырех последних матчах в АПЛ. За этот период подопечные Эрика тен Хага потерпели одно поражение от «Кристал Пэлас» (0:1), а девять очков манкунианцы заработали во встречах против «Бёрнли» (1:0), «Брентфорда» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Во вторник «Манчестер Юнайтед» проводил домашний матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Копенгагена». Победу английской команде принес гол Харри Магуайра, забитый на 72-й минуте игры.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» находится на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 9-ти матчах. Подопечные Гвардиолы в текущем сезоне одержали 7 побед и дважды уступили. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 19:7.

После двух поражений подряд от «Вулверхэмптона» (1:2) и «Арсенала» (0:1) «горожане» в крайнем туре принимали «Брайтон». После двух быстрых голов в первом тайме от Альвареса и Холанна «Манчестер Сити» смог удержать победный счет, пропустив однажды после перерыва (2:1).

В среду коллектив Гвардиолы одержал третью победу подряд на групповом этапе Лиги Чемпионов, обыграв на выезде «Янг Бойз» со счетом 3:1. Дублем в составе «Манчестер Сити» отличился Холанн, еще один мяч на счету Аканджи.

Личные встречи

Последний раз команды играли между собой в финале Кубка Англии 3 июня этого года. Победу в матче и в турнире одержал «Манчестер Сити», обыграв соперника со счетом 2:1. Что касается чемпионата Англии прошлого сезона, то здесь команды обменялись домашними победами — 6:3 на «Этихаде» и 2:1 на «Олд Траффорд».

Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Сити» 5 побед, «Манчестер Юнайтед» выиграл 4 встречи и еще раз была зафиксирована ничья.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг:

— «Нас трудно обыграть, мы находим способ побеждать. Мы движемся в правильном направлении. Это матч имеет огромное значение. Это Манчестер, внутреннее дерби, но внимание во всем мире будет приковано к этой игре».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

— «Я хочу посмотреть на наш менталитет в воскресенье на "Олд Траффорд". Мы много выигрывали. Вопрос не в том, выиграем ли мы, а в том — что произойдет дальше. Я хочу, чтобы моя команда доказала, что у нее правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.12.