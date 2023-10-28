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    Ипсвич Таун — Плимут Аргайл смотреть онлайн

    28.10.2023 в 17:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Ипсвич Таун — Плимут Аргайл

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии
    В 17:00 28.10.2023 Ипсвич Таун и Плимут Аргайл начнут матч в английском Чемпионшипе.

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    Ипсвич Таун — Плимут Аргайл

    Последний матч между собой: Ипсвич Таун — Плимут Аргайл 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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