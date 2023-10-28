Игнатьев: Зарабатывал 500 долларов, когда был главным тренером сборной России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что получал 500 долларов в месяц, когда возглавлял главную команду страны.

Игнатьев был главным тренером сборной России с 1996 по 1998 год.

«Такое время... И это было не самое основное и не самое обидное для меня. Тогда любили профессию. Я никогда не шел куда-то работать со словами "вы мне такую зарплату сделайте".

Может, это на сегодняшний день звучит постыдно. Но в тот момент мне виделось, что это очень интересная, престижная и необходимая работа.

Сколько мне дали — столько и взял. Такая была ставка в федерации. Это может быть неправильно, но такое было время», — приводит слова Игнатьева «Спорт-Экспресс».