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    Бруну Фернандес о дерби Манчестера: Мы знаем, как много это значит для фанатов и клуба, поэтому хотим победить

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандес высказался о предстоящем матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

    Бруну Фернандес
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    Бруну Фернандес

    «Все знают, насколько важно это противостояние. Мы хотим победить в этой игре потому, что знаем, как много это значит для фанатов и клуба.

    Мы испытали это в прошлом сезоне, домашний матч был потрясающим», — приводит слова Фернандеша телеграм-канал ManUTD.One.

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    • Напомним, что матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится 29-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В нынешнем сезоне Бруну Фернандес провел 9 матчей за «красных дьяволов» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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