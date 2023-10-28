Бруну Фернандес о дерби Манчестера: Мы знаем, как много это значит для фанатов и клуба, поэтому хотим победить

Полузащитниквысказался о предстоящем матче 10-го тура английской Премьер-лиги с

«Все знают, насколько важно это противостояние. Мы хотим победить в этой игре потому, что знаем, как много это значит для фанатов и клуба.

Мы испытали это в прошлом сезоне, домашний матч был потрясающим», — приводит слова Фернандеша телеграм-канал ManUTD.One.

Напомним, что матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится 29-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандес провел 9 матчей за «красных дьяволов» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.