Агент Джикии прокомментировал новость о переломе ребра у футболиста

— агент защитникавысказался о состоянии игрока после новости о переломе ребра на тренировке.

«Есть официальные источники, которые должны и обязаны прокомментировать существующую картину. Мои комментарии здесь неуместны.

Мне сложно подтверждать информацию о сломанном ребре. Не знаю, откуда такие источники близкие к клубу. То, что у футболиста травма — это так. То, что он не тренировался несколько дней — это так.

Характер, сроки, что за травма — обращайтесь только в клуб», — сказал Шпинев Sport24.

По данным источника, Джикия выбыл на месяц из-за травмы. В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей за «Спартак» в РПЛ, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.