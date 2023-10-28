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    Агент Джикии прокомментировал новость о переломе ребра у футболиста

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    Вадим Шпинев — агент защитника «Спартака» Георгия Джикии высказался о состоянии игрока после новости о переломе ребра на тренировке.

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    «Есть официальные источники, которые должны и обязаны прокомментировать существующую картину. Мои комментарии здесь неуместны.

    Мне сложно подтверждать информацию о сломанном ребре. Не знаю, откуда такие источники близкие к клубу. То, что у футболиста травма — это так. То, что он не тренировался несколько дней — это так.

    Характер, сроки, что за травма — обращайтесь только в клуб», — сказал Шпинев Sport24.

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    • По данным источника, Джикия выбыл на месяц из-за травмы. В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей за «Спартак» в РПЛ, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

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