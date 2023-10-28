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    Каррагер: При тен Хаге «МЮ» напоминает команду в конце цикла

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

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    «"Манчестер Юнайтед" напоминает команду в конце цикла, а не команду, которая еще перестраивается под руководством относительно нового тренера. Несмотря на три победы подряд, футбол у команды устаревший, и заметны симптомы регресса. Не хватает стиля и размаха.

    Лишь немногие из игроков, подписанных тен Хагом, стабильно проявляют себя. А такие игроки, как Харри Магуайр и Скотт Мактоминей, от которых тренер был готов избавиться летом за подходящую цену, снова в фаворе.

    Болельщиков "МЮ" наверняка беспокоит то, что клуб все еще тратит так много времени в поисках оправданий столь низких стандартов.

    Тен Хаг купил 16 игроков на 400 миллионов фунтов с июля 2022 года. По любым меркам — какими бы непопулярными ни были владельцы клуба — этого достаточно, чтобы тренер радикально перестроил команду.

    Во всяком случае, тен Хагу дали слишком много власти и контроля над трансферной политикой клуба, потому что набирали игроков очень плохо. Учитывая, что многие из новичков были выбраны тен Хагом — он тренировал многих из них в предыдущих клубах, — больше всего удивляет то, насколько мало эти игроки повлияли на стиль команды.

    Я ожидал, что "МЮ" станет улучшенной версией "Аякса", когда на пост тренера был назначен тен Хаг. Он добился выдающихся результатов в своем бывшем клубе, особенно в Лиге чемпионов, поэтому с большим бюджетом и возможностью тренировать более сильных игроков такой план казался очевидным.

    Видимо, идея заключалась в том, чтобы навязать команде знаменитую нидерландскую модель игры с владением мячом, иначе какой был смысл охотиться за тен Хагом?

    Никто не требовал от тен Хага создать команду для завоевания титула за один или даже два года, но было разумно предположить, что состав "Манчестер Юнайтед" будет явно отличаться от того, что было при Сульшере и Моуринью.

    Самая ужасное в том, что это не так. Их план игры практически идентичен», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

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