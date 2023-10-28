Беллингем: Ни я, ни команда не показали себя на своем лучшем уровне

Полузащитник мадридскогоподелился мыслями после победы над(2:1).

«Это было грандиозно! Ни я, ни команда не показали себя на своем лучшем уровне.

Но мы продолжали играть, прессинговать, показали веру и характер... И вот еще один камбэк, обожаю их. С такими матчами сердцу приходится нелегко, но игры получаются интересными. Мы никогда не опускаем руки.

Я уже несколько недель говорил, что должен попробовать бить из-за пределов штрафной. И начал пробовать, потому что соперники этого не ожидали. Это было фактором неожиданности.

В этом матче я сыграл не на своем лучшем уровне.

Но иногда дело не в том, чтобы делать что-то особенное каждый раз, когда ты касаешься мяча. А в том, чтобы хорошо взаимодействовать с партнерами по команде. Вносить свой вклад в команду», — цитирует Беллингема As.

«Реал» захватил лидерство в Примере. Мадридский клуб набрал 28 очков в 11 турах. «Барселона» располагается на 3-й позиции с 24 баллами.