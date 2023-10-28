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    Беллингем: Ни я, ни команда не показали себя на своем лучшем уровне

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    Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мыслями после победы над «Барселоной» (2:1).

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Это было грандиозно! Ни я, ни команда не показали себя на своем лучшем уровне.

    Но мы продолжали играть, прессинговать, показали веру и характер... И вот еще один камбэк, обожаю их. С такими матчами сердцу приходится нелегко, но игры получаются интересными. Мы никогда не опускаем руки.

    Я уже несколько недель говорил, что должен попробовать бить из-за пределов штрафной. И начал пробовать, потому что соперники этого не ожидали. Это было фактором неожиданности.

    В этом матче я сыграл не на своем лучшем уровне.

    Но иногда дело не в том, чтобы делать что-то особенное каждый раз, когда ты касаешься мяча. А в том, чтобы хорошо взаимодействовать с партнерами по команде. Вносить свой вклад в команду», — цитирует Беллингема As.

    «Реал» захватил лидерство в Примере. Мадридский клуб набрал 28 очков в 11 турах. «Барселона» располагается на 3-й позиции с 24 баллами.

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