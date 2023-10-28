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    «Барселона» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция Эль-Класико в рамках 11-го тура Ла Лиги

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    «Барселона»
    Сегодня в 17:15 по московскому времени состоится центральный матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» дома сыграет против мадридского «Реала». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 10-ти матчах. От «Реала» каталонцы отстают на один балл и на четыре от «Жироны», которая свой матч 11-го тура уже выиграла.

    Подопечные Хави по-прежнему не проигрывают в чемпионате Испании — 7 побед и 3 ничьи с разницей забитых и пропущенных мячей 22:10. В предыдущем туре «Барселона» с минимальным счетом переиграла дома «Атлетик» (1:0).

    На неделе каталонцы также успешно провели матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, обыграв на своем поле «Шахтер» (2:1), и практически гарантировали себе место в плей-офф.

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    «Реал»

    Мадридский клуб идет вторым в турнирной таблице, набрав 25 очков в 10-ти матчах. «Реал» одержал 8 побед и по разу сыграл вничью и уступил. Разница забитых и пропущенных мячей «сливочных» составляет 21:7.

    В предыдущем туре «Реал» потерял очки в гостевом матче против «Севильи» (1:1). Автогол Алабы на 74-й минуте вывел хозяев поля вперед, а спустя 4 минуты отличился Карвахаль, зафиксировав итоговый счет на табло. Ранее подопечные Карло Анчелотти одержали 3 победы подряд с разницей мячей 9:0, обыграв такие команды, как «Лас-Пальмас» (2:0), «Жирона» (3:0) и «Осасуна» (4:0).

    Во вторник «Реал» проводил матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Браги». Встреча завершилась гостевой победой мадридцев со счетом 2:1.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Ла Лиги команды обменялись домашними победами. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридцев, а на «Камп Ноу» волевую викторию одержали каталонцы (2:1). Всего в 10-ти последних официальных матчах «Реал» одержал 6 побед, «Барселона» оказалась сильнее в 4-х случаях.

    Прямая речь

    Главный тренер «Барселоны» Хави:

    — «Условия одинаковы для обоих клубов. Это 50 на 50. Фаворита практически никогда нет. Невозможно ничего предсказать. По моему опыту, класико непредсказуемо».

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти:

    — «Это очень важный матч, но сезон длинный, и сказать, что исход игры определит борьбу в Ла Лиге — это слишком. Сезон длинный, будет серьезная борьба. Есть "Атлетико", "Жирона" и много команд, которые будут бороться до конца».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Реал» с коэффициентом 2.82.

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