Араухо об Эль-Класико: Расстроен поражением, но нужно двигаться вперед

Рональд Араухо в матче с «Реалом» Фото: globallookpress.com
«Я расстроен сегодняшним поражением. "Реал" лучше всех умеет использовать свободное пространство. Нам нужно было лучше контролировать мяч.
Я всегда хочу побеждать. Мне кажется, я неплохо выступил в той роли, которую определил мне тренер. Играть рядом с Винисиусом на фланге всегда тяжело.
Главное — побеждать. Мы должны двигаться вперёд. В прошлом сезоне мы тоже проиграли первое "эль класико", но в итоге выиграли Ла Лигу», — приводит слова Араухо Marca.
После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе. В следующем матче «сине-гранатовые» сыграют с «Реал Сосьедадом» 4-го ноября.