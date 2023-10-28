Араухо об Эль-Класико: Расстроен поражением, но нужно двигаться вперед

Защитниквысказался о поражении своей команды в матче 11-го тура Примеры с(2:1).

«Я расстроен сегодняшним поражением. "Реал" лучше всех умеет использовать свободное пространство. Нам нужно было лучше контролировать мяч.

Я всегда хочу побеждать. Мне кажется, я неплохо выступил в той роли, которую определил мне тренер. Играть рядом с Винисиусом на фланге всегда тяжело.

Главное — побеждать. Мы должны двигаться вперёд. В прошлом сезоне мы тоже проиграли первое "эль класико", но в итоге выиграли Ла Лигу», — приводит слова Араухо Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе. В следующем матче «сине-гранатовые» сыграют с «Реал Сосьедадом» 4-го ноября.