Анчелотти: Сезон длинный для всех команд. «Барселона» продолжает оставаться великой командой

Итальянский рулевойподвёл итог победы команды в противостоянии с(2:1)

«Основной фактор — разница в настрое команды в первом и во втором таймах.

В первой половине мы играли медленно, лениво, не очень агрессивно. Во втором — как раз все наоборот.

Да, иногда получается, что играешь не так, как хочется. И мы были не на своем уровне. Такое бывает. Мы забыли первый тайм. К счастью, второй тайм сложился по-другому, и мы смогли победить.

Лука Модрич изменил динамику игры. Мы стали больше владеть мячом.

Статистически мы взяли три очка на сложном стадионе. Мы провели много игр на выезде. Этого требовал календарь, но мы хорошо справились с этим.

Но сезон длинный для всех команд. "Барселона" продолжает оставаться великой командой. Они играют до конца», — цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» захватил лидерство в Примере. Мадридский клуб набрал 28 очков в 11 турах. «Барселона» располагается на 3-й позиции с 24 баллами.