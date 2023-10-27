Тен Хаг о манчестерском дерби: Это одновременно английский матч, но при этом и всего мирового футбола

Главный тренервысказался о предстоящем матче 10-го тура АПЛ с

"Я думаю, что это очень важный матч, потому что дерби Манчестера — это одновременно английский матч, но при этом и матч всего мирового футбола. Все взгляды мира будут прикованы к этой встрече.

Однозначно приятно видеть, что мы вернулись к тому, к чему стремились — нашу команду трудно победить. Мы движемся в правильном направлении", — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Матч между этими командами состоится 29-го октября в 18:30 мск. После 9-и туров "Манчестер Юнайтед" занимает 8-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе, а "Манчестер Сити" — на 2-й позиции (21 балл).

Ранее защитник "красных дьяволов" Гарри Магуайр также поделился ожиданиями от дерби Манчестера.