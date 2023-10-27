Магуайр о матче с «Ман Сити»: Мы хотим показать хорошую игру и добиться результата

Защитниквысказался о предстоящем дерби св рамках АПЛ.

«Мы одержали три победы кряду. С нетерпением ждём этого матча. Мы знаем, что на "Олд Траффорд" будет отличная атмосфера, наши болельщики будут поддерживать нас, как всегда. Мы хотим показать хорошую игру и добиться результата.

У них очень сильная команда и отличный тренер. Мы знаем, что это будет сложный матч, но мы не сосредоточены на "Манчестер Сити". Мы должны сосредоточиться на себе и показать свою лучшую игру.

Нужно контролировать свои эмоции, но иногда нужно быть агрессивнее на поле. По мере приближения дерби можно почувствовать волнение по всему городу. Надеюсь, в воскресенье Манчестер будет красным», — приводит слова Магуайра телеграм-канал ManUTD.One.

Напомним, что матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится 29-го октября в 18:30 мск.

После 9-и туров «красные дьяволы» занимают 8-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции (21 балл).