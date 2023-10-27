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    Магкеев больше не сыграет в этом году

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    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев сообщил, что не сможет сыграть в этом году.

    Станислав Магкеев
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    Станислав Магкеев

    Магкеев продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, полученной в конце прошлого сезона.

    «Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Делаю разминку, передачи, пас-комплекс. Неделя за неделей буду добавлять.

    В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Стараюсь вернуться к тренировкам.

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