Магкеев больше не сыграет в этом году

Станислав Магкеев Фото: globallookpress.com
Магкеев продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, полученной в конце прошлого сезона.
«Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Делаю разминку, передачи, пас-комплекс. Неделя за неделей буду добавлять.
В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Стараюсь вернуться к тренировкам.
Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие — поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».