Магкеев больше не сыграет в этом году

Защитник «Локомотива»сообщил, что не сможет сыграть в этом году.

Магкеев продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, полученной в конце прошлого сезона.

«Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Делаю разминку, передачи, пас-комплекс. Неделя за неделей буду добавлять.

В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Стараюсь вернуться к тренировкам.

Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие — поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».