Клопп о Салахе: Если его обследовать, то выяснится, что у него большинство костей как у 19-летнего

Главный тренервысказался о физической форме нападающего командыв нынешнем сезоне.

«Вне поля он ведет себя как взрослый человек, но, кроме того, он все еще молодой игрок. Он в такой шикарной форме!

Я думаю, если его обследовать, то выяснится, что большинство костей как у 19-20-летнего, и это благодаря тому, что он держит себя в такой хорошей форме.

У него есть понимание игры. Это то, что мы стараемся дать молодым футболистам. Все они очень много знают о футболе, когда заканчивают карьеру в 35 лет, но, чем раньше вы сможете получить эту информацию, тем она полезнее.

А Мо гораздо лучше понимает пространство, знает, как игроки на него реагируют, и, даже если он не сможет забить, он все равно может представлять для соперника угрозу, и это очень важно.

Я не могу сравнивать Мо с другими 30-летними игроками, потому что не думаю, что биологически он таковым является», — цитирует Клоппа talkSPORT.

В нынешнем сезоне Салах провел 12 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи. В следующем матче «мерсисайцы» сыграют с «Ноттингем Форест» 29-го октября в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги.