В «Арсенале» заявили, что Габриэль Жезус выбыл на несколько недель

Главный тренервысказался о состоянии нападающего команды

«Обследование показало, что Жезус получил мышечное повреждение. Мы можем потерять его на несколько недель.

Я не могу назвать никаких сроков восстановления, потому что Габи всегда нас удивляет», — приводит слова Артеты журналист Сэм Дин.

В нынешнем сезоне Жезус провел 11 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

В следующем матче «канониры» сыграют с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 10-го тура АПЛ 28-го октября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.