Анчелотти о предстоящем матче с «Барселоной»: Будет очень упорная борьба в Эль-Класико

Главный тренервысказался о предстоящем матче 11-го тура Примеры с

«Это очень важный матч, но сезон очень длинный, и сказать, что эта игра станет определяющей, будет перебором. Это будет очень конкурентный сезон.

Согласен ли с Хави, что шансы равны? Эль-класико всегда сбалансированно. Очень упорная борьба. Надеюсь, людям понравится этот матч.

Я не знаю, кто будет играть у "Барселоны". Для меня важно то, что Беллингем готов на все сто. Мы концентрируемся на самих себе», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 28-го октября в 17:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави также поделился ожиданиями от предстоящего Эль-Класико.