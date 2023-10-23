Тухель сравнил АПЛ и чемпионат Германии

Наставник «Баварии»высказался о том, в чем заключается разница между чемпионатом Англии и Бундеслигой.

«Премьер-лига более надёжная и требует от игроков даже больше, чем Бундеслига. Безусловно, это только моё мнение. В ментальном, физическом и психологическом плане она находится на самом высоком уровне. Однако необязательно, что это является преимуществом для английских команд, потому что играть в таком соревновании чрезвычайно тяжело, а при этом им также приходится выступать в Европе.

Команды расширяются. Составы становятся больше, и они меняются гораздо чаще, чем несколько лет назад. Однако с тех пор, как это стало происходить, английские команды стали крайне конкурентоспособными. Наметилась тенденция к стабильности. В последнем финале Лиги чемпионов Гвардиола играл с четвёркой центральных защитников, а перед ними действовал Родри. Это было очень мощно с физической точки зрения и с точки зрения отбора мяча. На таком уровне подобное является абсолютной необходимостью», — приводит слова Тухеля в соцсетях Bayern & Germany.

«Бавария» на данный момент лидирует в таблице Бундеслиги, набрав 20 очков в восьми встречах.