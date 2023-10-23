«У него есть все — талант, навыки, подходящая аура, индивидуальность». Тухель — об игре Кейна

Главный тренерзаявил, что рад переходу нападающегов мюнхенский клуб.

«Рад переходу Кейна в "Баварию". Мы убедили капитана национальной сборной покинуть Англию. Теперь мы заслуженно можем похлопать себя по спине за это!

Он футболист мирового класса. У него есть всё — талант, навыки, подходящая аура, индивидуальность. Он раскроется ещё больше, когда почувствует себя здесь как дома. Тогда мы увидим весь его потенциал», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию» в летнее трансферное окно этого года. В нынешнем сезоне форвард провел 11 матчей за немецкую команду, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.