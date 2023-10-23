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    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед»Трансферный дайджест. 17-23 октября
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    «У него есть все — талант, навыки, подходящая аура, индивидуальность». Тухель — об игре Кейна

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что рад переходу нападающего Гарри Кейна в мюнхенский клуб.

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    «Рад переходу Кейна в "Баварию". Мы убедили капитана национальной сборной покинуть Англию. Теперь мы заслуженно можем похлопать себя по спине за это!

    Он футболист мирового класса. У него есть всё — талант, навыки, подходящая аура, индивидуальность. Он раскроется ещё больше, когда почувствует себя здесь как дома. Тогда мы увидим весь его потенциал», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию» в летнее трансферное окно этого года. В нынешнем сезоне форвард провел 11 матчей за немецкую команду, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

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