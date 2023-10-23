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    Тоттенхэм — Фулхэм смотреть онлайн

    23.10.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Англии по футболу Тоттенхэм — Фулхэм

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    В 22:00 23.10.2023 Тоттенхэм и Фулхэм начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

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    Тоттенхэм — Фулхэм

    Последний матч между собой: Фулхэм — Тоттенхэм 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица АПЛ

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Фулхэм»).

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