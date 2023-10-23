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    Литвинов: «Спартаку» потом будет гораздо сложнее набирать очки

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    Игрок «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на ситуацию в таблице РПЛ. По мнению футболиста, команде нужно как можно реже терять очки.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «С чем связана такая плотность в таблице? Постоянно кто-то теряет очки, какие-то один или два лидера появляются уже ближе к середине или в конце сезона. Сезон длинный. Хорошая команда, та, которая бьётся за чемпионство, на протяжении длительного срока будет побеждать и доказывать, что она лучшая.

    Все понимают, что это футбол. Сейчас тот промежуток времени, когда нужно как можно больше побеждать и набирать как можно больше очков. Сейчас потеря очков значит, что ты можешь опуститься в самый низ турнирной таблицы и потом уже будет гораздо тяжелее набирать очки», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

    Ранее в 12-м туре РПЛ «Спартак» дома победил «Пари НН» со счетом 2:0.

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