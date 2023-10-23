Радимов: В конфликте Абаскаля с Соболевым я на стороне тренера

Бывший капитан «Зенита»отреагировал на конфликт между форвардом «Спартака»и главным тренером красно-белых

«Если Соболев в хорошей форме — он, конечно, игрок основы. Но сейчас абсолютно не готов физически. Что и показал второй тайм, когда форвард вышел вместо получившего травму Промеса. И у команды уже не было прежней мобильности. А когда все спартаковцы активно прессингуют, любому сопернику невероятно тяжело. Вот такого футбола и ждут от Абаскаля. С первых минут, в каждом матче!

На мой взгляд, сейчас Абаскаль все делает правильно. Выбирает лучших, они и выходят на поле, причем показывают достойный футбол. С "Нижним" без Соболева "Спартак" в первом тайме играл просто шикарно! Так что здесь я полностью на стороне тренера. Нянчиться с тем же Соболевым он не собирается. Не понимаешь, что от тебя требуется, — твои проблемы. Сиди, учись. За былые заслуги никто в состав не попадет», — цитирует Радимова «СЭ».

Ранее в 12-м туре РПЛ «Спартак» дома победил «Пари НН» со счетом 2:0.