Орлов: Литвинов сильнее и Фомина, и Баринова

Известный комментаторподелился мнением о полузащитнике «Спартака» Руслане Литвинове.

«"Спартак" подтянулся, мощно сыграл против "Пари НН", заслуженно победил. Помните, я не раз задавался вопросом, почему Литвинов играет в центре обороны, а не в опорной зоне. Он именно опорник. Способен и разрушать, и развивать атаки.

Сегодня тренер выпустил его с первых минут в средней линии, и Руслан его, мягко говоря, не подвел. Не случайно же именно Литвинова признали лучшим игроком матча?

На мой взгляд, Литвинов должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова, выглядит предпочтительнее и динамовца, и железнодорожника», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.