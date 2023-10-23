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    Председатель совета директоров «Локомотива»: Дзюба — стабильный лидер команды

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил, какую роль в команде играет форвард Артем Дзюба.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Артем — наш ведущий игрок, мы благодарны ему за отрезок, который мы провели вместе весной. Сложная ситуация была, сейчас мало об этом вспоминают. Перед возобновлением чемпионата мы были в зоне стыковых матчей. Артём внес очень большой вклад в то, что мы из этой ситуации выбрались, и сегодня помогает, в том числе в работе с молодыми игроками, цементирует команду. Это большой игрок, даже тренируясь рядом с ним, молодые футболисты растут.

    Поэтому так защищали его, когда он вступил в конфликт с журналистом? Я считаю, что всегда надо всем участникам процесса относиться друг к другу с взаимным уважением. Есть футбольная индустрия. Футбол не может существовать без игроков и журналистов. Надо быть уважительным. Если ведущий, заслуженный игрок, внёсший большой вклад в развитие российского футбола, не участвует в матче, идёт к парковке с детьми к машине, его одергивать, заводить определенными вопросами, наверное, не совсем правильно.

    Если бы такого игрока в российском футболе не было, его надо было бы создать. Уверен, что Артём продвигает интерес к российскому футболу, являясь самым медийным игроком в лиге. Ещё раз хочу подчеркнуть, что для нас Артём — прежде всего стабильный лидер команды, игрок, на которого равняются в отношении к футбольному делу и на тренировках, и в матчах, профессионал с большой буквы.

    Медийность ему помогает? Видимо, да. Если человек не переходит определенные нормы, в том числе и закрепленные в законодательстве, выкладывается на тренировках, помогает команде достигать результата, мы не возражаем против его такой дополнительной активности», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

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