В «Зените» рассказали, сможет ли Марио Фернандес сыграть в этом году

Председатель правления «Зенита»сообщил, как проходит восстановление защитникапосле травмы.

Фернандес повредил голеностоп в игре с «Оренбургом» в конце сентября.

«Марио работает по плану медицинского штаба. У него уже ничего не болит, он тренируется.

А еще, по-моему, он со дня на день станет отцом. Жена у него рожает здесь. Будем поздравлять его, когда это произойдет (22 октября супруга Марио родила сына — прим.).

Срок восстановления был от четырех до шести недель. Надеемся, будет четыре, а не шесть недель», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Фернандес провел в текущем чемпионате России восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.