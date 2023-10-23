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    В «Зените» рассказали, сможет ли Марио Фернандес сыграть в этом году

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, как проходит восстановление защитника Марио Фернандеса после травмы.

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    Фернандес повредил голеностоп в игре с «Оренбургом» в конце сентября.

    «Марио работает по плану медицинского штаба. У него уже ничего не болит, он тренируется.

    А еще, по-моему, он со дня на день станет отцом. Жена у него рожает здесь. Будем поздравлять его, когда это произойдет (22 октября супруга Марио родила сына — прим.).

    Срок восстановления был от четырех до шести недель. Надеемся, будет четыре, а не шесть недель», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

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