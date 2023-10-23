ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аслан Карацев и Бен ШелтонМощное выступление Карацева в Токио, первый финал Котова и очередная травма Алькараса
  • 14:36
    • «Сочи» внес в заявку эквадорского нападающего Кабесу
  • 13:38
    • Юношеская сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном
    Все новости спорта

    Ловчев: Джикия давно в «Спартаке», он не заслужил такого отношения

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о ситуации в «Спартаке». Капитан красно-белых Георгий Джикия потерял место в основном составе команды.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Постоянно буду говорить о странной истории с Джикией. Он не играет не просто в основном составе, его вообще на поле перестали выпускать. Я все время читаю про какие-то интрижки, и это злит.

    Джикия давно в "Спартаке", он не заслужил такого отношения. Да, у него бывают ошибки, но пока я вижу отношение Абаскаля по принципу "начальник всегда прав". Об этом говорить нельзя, об этом тоже… Ну так объясни, что происходит! А то с Соболевым что-то происходит — на лавку, с Джикия — тоже на лавку», — написал Ловчев в соцсетях.

    В 12-м туре РПЛ красно-белые дома взяли верх над «Пари НН» со счетом 2:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Фулхэм» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Локомотив» прервет серию поражений в тяжелейшем матче против СКА
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Каролина» воспользуется всеми уязвимыми точками «Тампы-Бэй»
  • «Тампа-Бэй» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Севилья — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры