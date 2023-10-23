Ловчев: Джикия давно в «Спартаке», он не заслужил такого отношения

Футбольный экспертвысказался о ситуации в «Спартаке». Капитан красно-белыхпотерял место в основном составе команды.

«Постоянно буду говорить о странной истории с Джикией. Он не играет не просто в основном составе, его вообще на поле перестали выпускать. Я все время читаю про какие-то интрижки, и это злит.

Джикия давно в "Спартаке", он не заслужил такого отношения. Да, у него бывают ошибки, но пока я вижу отношение Абаскаля по принципу "начальник всегда прав". Об этом говорить нельзя, об этом тоже… Ну так объясни, что происходит! А то с Соболевым что-то происходит — на лавку, с Джикия — тоже на лавку», — написал Ловчев в соцсетях.

В 12-м туре РПЛ красно-белые дома взяли верх над «Пари НН» со счетом 2:0.