Лига 1. «Монако», «Ницца» и ПСЖ уходят в отрыв

Первая тройка команд французского чемпионата увеличила преимущество от остальной группы. В лидерах «Монако», «Ницца» и «Пари Сен-Жермен». Не может пока выиграть в новом сезоне «Лион», «олимпийцы» замыкают турнирную таблицу.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 9 тура вверх по таблице поднялся «Лилль». «Доги» поднялись с 7-го места на 4-е. Продолжают падение «Брест», опустившись с 4-го на 5-е, «Реймс» (с 5-го на 6-е), «Марсель» (с 6-го на 8-е) и «Ренн» (с 8-го на 9-е).

9-й тур чемпионата Франции себе в пассив может записать «Страсбург», который потерял 11 место и расположился на 13-м.

Календарь и таблица Лиги 1

Улучшили положение в первенстве «Гавр» (с 13-го на 11-е) и «Лорьян» (с 16-го на 12-е).

Лидеры Лиги 1

Первое место в Лиге 1 уже третий тур подряд пытается удержать «Монако». В 9-м туре «монегаски» одержали волевую победу над «Метцом» (2:1).

В составе победителей дублем отметился Александр Головин. Россиянин забил на 42-й и 55-й минутах встречи. В итоге «Монако» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице.

Алексндр Головин, игрок «Монако» globallookpress.com

На один балл меньше у «Ниццы», которая идет на втором месте чемпионата Франции. В центральном матче 9-го игрового дня «орлята» на своем поле нанесли поражение вице-чемпиону «Марселю» (1:0). Единственный и победный гол в составе победителей на 79-й минуте забил Эванн Гессан.

«Марсель» в свою очередь опустился на 8 строчку чемпионата с активом в 12 баллов. От лидера «Монако» отставание уже составляет 8 пунктов.

Замыкает тройку лидеров «Пари Сен-Жермен», который набрал 18 очков после 9 сыгранных матчей. В последней игре парижане добились победы в противостоянии против «Страсбурга» (3:0).

В составе ПСЖ счет на 10-й минуте открыл Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. По ходу матча также голами отметились Карлос Солер и Фабиан Руис.

В топе

В пятерку лучших клубов Лиги 1 ворвался «Лилль». «Доги» переиграли соседа по таблице «Брест» (1:0). Единственный гол в матче забил Юсуф Языджи.

После этой игры «Лилль» (4 место) и «Брест» (5 место) набрали по 15 баллов. За счет личной победы в 9-м туре футболисты «Лилля» расположились в топ-4 французского чемпионата.

Тур № 10

Откроет программу 10-го тура матч с участием «Ниццы» — одного из лидеров чемпионата. «Орлята» отправятся на гостевую игру против «Клермона» — игра запланирована на пятницу,

27 октября. Лидер Лиги 1 «Монако» отправится на выезд к «Лиллю».

В центральном матче 10 тура сойдутся «Брест» и ПСЖ. Это будет сражение за место в топ-3 французского чемпионата.

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи 10 тура чемпионата Франции пройдут с 27 по 29 октября.