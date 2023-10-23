Тен Хаг: Не сомневаюсь, что Хёйлунн будет много забивать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказал свое мнение об игре 20-летнего датского форварда

«Прежде всего, мы должны работать по графику, он пропустил предсезонную подготовку и первые четыре игры, но я думаю, он многое дал команде с момента перехода. Он забил два блестящих гола в ворота "Галатасарая" и отличился с "Баварией". Я думаю, что Расмус всегда будет результативен в нашей команде. Я уверен, что он будет забивать, как и Маркус Рэшфорд», — цитирует Тен Хага Goal.

Расмус Хёйлунн стал игроком игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года, перейдя из «Аталанты». В этом сезоне во всех турнирах он сыграл 9 матчей, забил три гола, но пока ни одного из них в АПЛ.