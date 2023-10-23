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    Галактионов: Пиняев играет неровно, но мы к этому были готовы

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал выступление в этом сезоне полузащитника своего клуба 18-летнего Сергея Пиняева.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Пиняев хорошо проявил себя в игре за национальную сборную, переключил свою голову. Вернулся в "Локомотив" с новыми эмоциями. Мы понимали, что это пойдет ему на пользу. Что касается его игры за "Локомотив", то она с небольшими перепадами. Но это ожидаемо.

    Игры чемпионата проходят каждую неделю, внимание более пристальное. Но мы не видим никаких проблем. Сергей поэтапно втягивается. Все ждут, что он будет делать разницу, но взлеты и перепады в игре тоже допускаются. С "Динамо" он провел качественный матч, мы им довольны, — цитирует Галактионова Sport24.

    Сергей Пиняев сезоне РПЛ-2023/24 сыграл 12 матчей, забил один гол, отметился двумя голевыми пасами. В некоторых матчах Михаил Галактионов оставлял его в запасе и выпускал по ходу встречи.

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