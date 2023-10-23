начнут матч в 20:00 в Суперлиге Турции, 23.10.2023.

Последний матч между собой: Фатих Карагюмрюк — Адана Демирспор 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор». Коэффициент ставки — 2.05.

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