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    Файзулин: Иногда возникает чувство, что обойма в сборной слишком большая

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин вызывает в национальную команду чересчур много игроков.

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    В октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (1:1).

    «Если глобально говорить, то ощущение в нынешней ситуации двоякое, как и сама ситуация.

    С одной стороны, у тренерского штаба есть время посмотреть футболистов. С другой — есть осадок, потому что хочется, чтобы в национальной команде собирались лучшие и был если не ажиотаж вокруг ее матчей, то как минимум интерес к ним.

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    • Лично я никак не оцениваю то, что происходит в сборной. Но периодически возникает чувство, что обойма все же слишком большая», — сказал Файзулин, слова которого передает «Матч ТВ».

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