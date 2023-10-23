Файзулин: Иногда возникает чувство, что обойма в сборной слишком большая

Бывший футболист «Зенита»считает, что главный тренер сборной Россиивызывает в национальную команду чересчур много игроков.

В октябре сборная России одержала победу над Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Кенией (1:1).

«Если глобально говорить, то ощущение в нынешней ситуации двоякое, как и сама ситуация.

С одной стороны, у тренерского штаба есть время посмотреть футболистов. С другой — есть осадок, потому что хочется, чтобы в национальной команде собирались лучшие и был если не ажиотаж вокруг ее матчей, то как минимум интерес к ним.

Лично я никак не оцениваю то, что происходит в сборной. Но периодически возникает чувство, что обойма все же слишком большая», — сказал Файзулин, слова которого передает «Матч ТВ».